Aeronautas aceitam proposta e cancelam greve

Os pilotos, copilotos e comissários de voo aceitaram a proposta salarial oferecida pelas companhias aéreas e cancelaram a greve prevista para esta sexta-feira, 20. Decisão foi tomada em assembleia realizada nesta quinta-feira, 19, e divulgada pelo Sindicato Nacional do Aeronautas (SNA).

Os pilotos e comissários reivindicavam reajuste salarial de 8%. Mas a categoria decidiu aceitar um aumento de 5,6%, além de itens sociais para melhores condições de trabalho, como estabelecimento de piso salarial para copiloto e comandante; previsão de vale alimentação para quem recebe salário líquido até R$ 3.248,01; melhores condições de escala para as tripulantes num prazo de seis meses após o retorno da licença maternidade; passe livre permitindo que os aeronautas da aviação regular utilizem voos domésticos de todas as empresas.

Segundo o presidente do sindicato, Marcelo Ceriotti, os aeronautas decidiram não iniciar a greve em respeito aos usuários do transporte aéreo e pela fragilidade do sistema de aviação brasileira.

