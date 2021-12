Advogados trabalham para agilizar liberação de Prisco

O vereador e líder da greve da Polícia Militar da Bahia (PM-BA) Marco Prisco ainda não saiu do presídio da Papuda, em Brasília, onde está preso desde o dia 18 de abril. De acordo com assessoria dele, trâmites burocráticos impedem a sua saída e não é possível saber quando exatamente Prisco vai deixar a prisão.

Ainda segundo a assessoria, os advogados de Prisco trabalham para reunir todos os documentos necessários para a soltura do líder sindical o mais rápido possível.

O parlamentar teve a prisão revogada nesta sexta-feira, 30, e de acordo com a Justiça Federal, Prisco vai ter que pagar 30 salários mínimos (R$ 21.720), será monitorado com tornozeleira eletrônica e não vai poder ter contato com diretores de associações, inclusive da Aspra. O vereador também deve se apresentar à Justiça mensalmente para informar e justificar suas atividades.

A prisão decretada em abril foi para garantir a ordem pública. De acordo com a Justiça da Bahia, Prisco articulava nova greve da Polícia Militar e como já responde a ação penal por ter envolvimento com a greve da PM em 2012, a 17ª Vara da Seção Judiciária do Estado da Bahia determinou a prisão preventiva do vereador.

adblock ativo