Advogados devem se adaptar às mudanças tecnológicas, diz vice-presidente da OAB

Comemorado nesta terça-feira, 11, o Dia do Advogado marca a trajetória de uma das profissões mais antigas do Brasil. Contando com cerca de dois séculos de atuação no pais, o profissionais do Direito passam por diversas adaptações na forma de trabalho, principalmente por conta das tecnologias.

Segundo o vice-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) Nacional, Luiz Viana Queiroz, em entrevista na manhã desta terça para o 'Isso é Bahia', da rádio A TARDE FM, a profissão está passando por uma crise, fruto da necessidade da transformação da advocacia diante das transformações tecnológicas. Luiz Viana destaca que a pandemia acentuou a necessidade de ficar atento às novas tecnologias, por conta do isolamento social e a necessidade de usar novas ferramentas, como videochamadas.

Para o vice-presidente da OAB, o advogado precisa ter três características: adaptabilidade, versatilidade e humanidade. "As tecnologias transformam nosso cotidiano com uma rapidez gigantesca. Eu estou sendo entrevistado através de um celular que há cinco anos não existia. Quando comecei a advogar, em 1985, sequer existia smartphone, não existia videoconferência, sustentação oral pelo computador. O advogado de qualquer idade precisa ter uma adaptabilidade para essas mudanças que acontecem rapidamente", explica Luiz Viana.

E completa: "Eu digo que precisa de humanidade porque tem coisas que computadores fazem melhor que humanos, de fato, mas os computadores não têm a capacidade de empatia, de lidar com o sofrimento e a dor do outro".

Luiz Viana acrescenta ainda que é necessário manter a compostura, mesmo com o ritmo acelerado diante das novas tecnologias e da nova realidade da pandemia, com o trabalho de casa.

"É importante que a gente mantenha a compostura, mesmo em ambientes mediados por tecnologias, como videochamadas. Isso porque as tecnologias lidam com uma coisa fundamental na vida humana, que é o tempo. Então, é preciso ter foco para realizar melhor o seu trabalho, porém sempre mantendo o respeito", finaliza.

Confira entrevista completa:

