Advogado deixa caso de serial killer em Goiânia

O advogado Thiago Húascar deixou na tarde desta segunda-feira, 20, o caso do vigilante Tiago Henrique Gomes da Rocha, que confessou ter matado 39 pessoas em Goiânia.

A saída do advogado foi motivada por "divergências nos honorários" acordados com a família do acusado, conforme ele alegou após protocolar a decisão junto à Polícia Civil.

Preso na Delegacia Estadual de Repressão a Narcóticos (Denarc), Tiago revelou na madrugada de segunda que "está com vontade de matar". A revelação foi feita pelo delegado Eduardo Prado, que estranhou a atitude do vigilante e afirmou que ele precisa de monitoramento constante por conta do risco de suicídio.

A série de assassinatos cometidos por Tiago teria começado em 2011. Entre as vítimas estão jovens mulheres, homossexuais e moradores de rua.

A primeira mulher a ser vítima do serial killer foi Bárbara Luiza Ribeiro, de 14 anos, morta por um motociclista em janeiro deste ano. O último caso foi o homicídio de Ana Lídia Gomes, que acotneceu em um ponto de ônibus.

Em depoimento à polícia, Tiago afirmou que interrompeu a sequência de mortes após este último crime, pois estava com medo de ser preso pela força-tarefa da Polícia Civil.

adblock ativo