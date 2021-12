Advogada e jornalista apontada como a criminosa mais procurada de SP é presa

Apontada como a criminosa mais procurada de São Paulo, a advogada e jornalista Luana de Almeida Domingos, conhecida como Luana Don, 32 anos, foi presa nesta terça-feira, 4. A detenção dela foi realizada por policiais civis da Delegacia Especializada em Armas, Munição e Explosivos (Desarme).

Ela, que já trabalhou no programa Superpop (RedeTV!), tinha mandado de prisão preventiva pendente pelos crimes de integrar organização criminosa e de corrupção ativa. Por conta disso, havia uma recompensa de até R$ 50 mil por informações que levassem ao paradeiro dela.

Luana Don, que integra o Primeiro Comando da Capital (PCC), no entanto, foi presa em uma casa na Ilha Bela, no litoral paulista. A advogada e jornalista, segundo a polícia, seria de uma célula intitulada de "sintonia dos gravatas" ou "célula R". Este grupo seria responsável por passar adiante as ordens da cúpula do PCC.

