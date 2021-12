Adutora se rompe no Rio e encobre casas e carros

Uma adutora da Companhia Estadual de Água e Esgoto (Cedae) estourou no início da manhã desta terça-feira, 30, na Estrada do Mendanha, em Campo Grande, zona oeste do Rio de Janeiro. A força da água jorrada destruiu casas e carros em um quarteirão. Pessoas foram arrastadas e, segundo os bombeiros, há desaparecidos. Há móveis, eletrodomésticos, roupas e outros objetos espalhados pelas ruas inundadas.

Técnicos da Cedae já fecharam a água da tubulação e a pressão da água diminuiu, mas o vazamento continua, deixando ruas alagadas. Bombeiros do quartel de Campo Grande já seguiram para o local. Moradores disseram que a água chegou a 2 metros de altura.

adblock ativo