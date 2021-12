Adolescente usava imagem de Assassin's Creed no Facebook

O adolescente Marcelo Pesseghini, de 13 anos, suspeito de matar os pais policiais, a avó e a tia, neste domingo, 4, em São Paulo, e se matar na segunda, 5, depois de ir à escola, usava a imagem de um assassino de videogame no seu perfil do Facebook há um mês. O suspeito havia trocado sua foto de perfil no dia 5 de julho, passando a utilizar a imagem de um matador do game "Assassin's Creed".

"Assassin's Creed" é um jogo sobre a volta no tempo do personagem, encarnando ancestrais. O jogador passa a ser o matador Altair, envolvendo-se na guerra entre assassinos e templários ao longo de diversos eventos históricos.

A mudança da foto do perfil foi a última do adolescente no Facebook, mas uma nova conta aberta continuou a ser utilizada depois de sua morte. A rede social não comentou.

