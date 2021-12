Adolescente tem celular roubado enquanto jogava Pokémon Go

Um dia após o lançamento do Pokémon Go no Brasil já há um relato de vítima do jogo no país. Um adolescente de 14 anos teve o celular roubado enquanto tentava capturar um Pokémon no Espírito Santo.

O menino baixou o game na noite desta quarta, 3, e saiu com amigos para tentar encontrar as criaturas, mas acabou sendo abordado por um criminoso. O colega do jovem correu, mas o rapaz entregou o iPhone.

A família registrou uma queixa.

Jogo

O Pokémon Go está disponível para download em celular com Android 4.4 ou superior e iPhone versão 8. O jogo usa a realidade aumentada para inserir as criaturas na vida real. Os jogadores precisar achar os pokémons e capturá-los.

