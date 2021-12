Adolescente é apontado como autor de ataque com duas mortes em escola

O adolescente de 14 anos apontado como autor do ataque que matou dois estudantes e deixou quatro feridos no Colégio Goyases, em Goiânia, disse para a polícia que uma das vítimas o "amolava muito". A informação é do delegado Luis Gonzaga Júnior, que ouviu o depoimento do jovem nesta sexta-feira, 30, após o atentado.

Há relatos que o estudante era vítima de bullying na escola. Ele teria levado uma pistola calibre .40, que pertence a Polícia Militar, para o colégio dentro dentro da mochila e aproveitou o momento que a professora saiu da sala para sacar a arma e atirar contra os colegas.

Dois alunos foram baleados e morreram no local. Os demais foram levados para o hospital. Um deles está em estado grave. O adolescente suspeito foi rendido pelos demais estudantes e professores quando tentava recarregar a arma.

Ele é filho de policiais militares. O pai dele terá que responder como o filho teve acesso à arma.

O jovem é aluno do 8º ano da escola. Ele foi apreendido por policiais militares e levado para delegacia após o atentado.

