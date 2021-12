Acusado de matar enteado, Dr. Jairinho pode ter mandato cassado nesta segunda

O Conselho de Ética da Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro vota, nesta segunda-feira, 28, se cassa ou não o mandato do vereador Dr. Jairinho. O parlamentar e a namorada, a professora Monique Medeiros, estão presos acusados de matar o menino Henry Borel, filho de Monique, de 4 anos, no mês de março.

Jairinho também responde na polícia pelas agressões e tortura de outras duas crianças. Para que a cassação se confirme, precisa ter a maioria absoluta dos sete representantes do conselho para ser aprovada.

O relator do processo, o vereador Luiz Ramos Filho (PMN), afirmou que os indícios de agressões de Jairinho contra o menino Henry Borel, que resultaram na morte da criança, foram decisivos para que o afastamento do mandato fosse levado à frente.

"Não restou alternativa a esta Casa de Leis senão a instauração do presente procedimento com vistas a apurar o cometimento de ato incompatível com o decoro parlamentar pelo Senhor Vereador Jairo José Santos Junior – Dr. Jairinho"", pontuou. No relatório, o vereador cita ainda as tentativas de Jairinho de influenciar a apuração do caso ao tentar evitar que o corpo de Henry fosse para o Instituto Médico Legal.

"Não se pode negar que estes acontecimentos relatados à autoridade policial pelo Sr. Pablo causam estranheza e denotam intenção do representado de evitar a atuação do Instituto Médico Legal no esclarecimento dos motivos que levaram à morte da criança."

Caso Jairinho tenha o mandato cassado no Conselho de Ética da Câmara, a votação será levada a plenário na próxima quarta-feira, 30, necessitando do voto de dois terços dos vereadores.

