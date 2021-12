Acusado de chefiar PCC, André do Rap é solto após decisão do STF

Acusado de chefiar a facção Primeiro Comando da Capital (PCC) em Santos, André de Oliveira Macedo, 43 anos, conhecido como André do Rap, foi solto na manhã deste sábado, 10, após o ministro Marco Aurélio Mello, do Supremo Tribunal Federal (STF) ter deferido dois habeas corpus em seu favor, um em agosto e outro em outubro deste ano.

De acordo com informações od UOL, André saiu da Penitenciária II de Presidente Venceslau às 11h50 da manhã. Os advogados do acusado afirmaram que o cliente, em liberdade, irá viver na Baixada Santista.

A decisão determina que ele deverá informar à Justiça o local onde poderá ser encontrado, em caso de necessidade de um novo contato. Ele indicou uma casa em Santos e outra no Guarujá. O temor dos investigadores é que André do Rap deixe o país para continuar atuando criminosamente.

André do Rap é acusado pelo Ministério Público de São Paulo de chefiar, desde fevereiro de 2018, o PCC em Santos. Segundo o veículo, o cargo de chefia da facção é considerado de extrema confiança, por ser uma região estratégica para o tráfico internacional de drogas feito pelo PCC.

Até 2018, Santos era administrada por Rogério Jeremias de Simone, o Gegê do Mangue, assassinado em fevereiro de 2018, aos 41 anos, após ter, supostamente, desviado dinheiro do tráfico de drogas. Desde então, o local passou a ser chefiado por André do Rap.

Assim como Macedo, o Gegê do Mangue também foi solto por decisão judicial e descumpriu todas as determinações. Ele só foi localizado morto no Ceará.

Conforme a decisão do ministro do STF, André do Rap está preso sem uma sentença condenatória definitiva, excedendo o limite de tempo previsto na legislação brasileira.

"O paciente está preso, sem culpa formada, desde 15 de dezembro de 2019, tendo sido a custódia mantida, em 25 de junho de 2020, no julgamento da apelação. Uma vez não constatado ato posterior, tem-se desrespeitada a previsão legal, surgindo o excesso de prazo", escreveu o ministro.

Segundo o UOL, além de André, o ministro Marco Aurélio Mello determinou a soltura de pelo menos dois outros homens acusados de terem cargos de liderança no PCC: Moacir Levi Correia, o Bi da Baixada, acusado de chefiar o PCC em Santa Catarina, e Odemir Francisco dos Santos, o Branco, que lavava dinheiro para o PCC por meio de uma loja de automóveis, segundo o MP paulista.

O ministro não se pronunciou sobre o assunto.

