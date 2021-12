Acrobata brasileira deixa UTI após acidente em circo nos EUA

Uma das duas acrobatas brasileiras internadas após acidente num circo nos Estados Unidos no último domingo, 4, deixou a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) nesta sexta, 9, e foi para o quarto. Stefany Neves, de 19 anos, se recupera de uma cirurgia no pé e no fêmur. Ela também está com um dreno no fígado, que foi perfurado por uma costela após a queda.

A irmã da acrobata, Renata Neves, publicou no Facebook que a irmã passa a maior parte do tempo sedada, já que está agitada por conta das fortes dores. Apesar da situação, a jovem disse que nasceu de novo, de acordo com postagem do seu irmão Rodrigo Neves, que acompanha o tratamento de Stefany nos EUA.

Colegas

Dayana Florentino, 24, é a única brasileira que continua em estado grave. Ela passou por uma cirurgia na coluna e outra na mão. Já Widny Neves, 25, deixou o hospital e repousa em um hotel.

As três faziam parte de uma atração do espetáculo "Legends", do Ringling Bros.and Barnum & Bailey Circus. Durante a apresentação, elas ficavam suspensas pelos cabelos em uma espécie de "candelabro humano".

Outras seis pessoas se feriram no acidente, sendo cinco acrobatas búlgaras e ucraninas e um artista que estava no chão.

O acidente aconteceu após um gancho, que segurava o grupo no ar, quebrar.

