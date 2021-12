ACM Neto: 'Não é simplesmente flexibilizar o porte de armas'

O presidente do DEM e prefeito de Salvador (BA), ACM Neto, afirmou nesta quarta-feira, 13, ser contrário à liberação indiscriminada do porte de armas e à redução da maioridade penal. Para ele, as duas medidas não seriam suficientes para evitar tragédias como a que aconteceu nesta manhã em uma escola estadual em Suzano, na Grande São Paulo.

"Acho que não é simplesmente flexibilizar o porte de armas. Acho que tem que ter um tratamento diferenciado para o cidadão que vive na zona rural e o que vive nas cidades brasileiras. Não sou a favor de uma liberação indiscriminada, não acho que isso vai resolver absolutamente nada como não acho que simplesmente reduzir a maioridade penal vai evitar que menores sejam utilizados no cometimento de crimes", disse ao final de uma reunião da Executiva Nacional do seu partido.

Para ele, é preciso ter cautela ao discutir estes temas em momentos de grande comoção. "É preciso que esses crimes sejam discutidos, que as duas legislações avancem agora com todo o cuidado para a gente não ser tomado em momento de comoção, que são naturais, mas que precisam ser vistos com muita cautela e aí, claro, o partido vai ter sua posição em momento adequado em relação aos dois temas", afirmou.

O massacre, ocorrido na manhã desta quarta-feira, deixou ao menos dez mortos. Os dois atiradores se suicidaram durante a ação. As motivações do crime ainda não foram esclarecidas.

