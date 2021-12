Acidente envolvendo ambulâncias, ônibus e carreta deixa mortos no ES

Um grave acidente no km 343 da BR-101, em Guarapari, na Grande Vitória (ES), deixou diversos mortos e feridos na manhã desta quinta-feira, 22, por volta das 5h50. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), pelo menos 15 mortes já foram confirmadas. Ainda não há o número exato de feridos no acidente que envolveu uma carreta, duas ambulâncias e um ônibus.

Informações iniciais, no entanto, são de que a maioria das vítimas teria morrido carbonizada, já que o coletivo pegou fogo logo após a batida.

Ainda segundo a PRF, a carreta, que transportava pedras, invadiu a contramão e bateu no ônibus da Viação Águia Branca. O coletivo seguia de São Paulo para Vitória. Duas ambulâncias (das cidades de Jerônimo Monteiro e Alfredo Chaves), que seguiam atrás do ônibus, também foram atingidas.

Os feridos são socorridos para hospitais locais, como o Jayme Santos Neves, Antônio Bezerra de Faria e São Lucas.

