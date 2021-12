Acidente com passarela deixa 4 mortos no Rio de Janeiro

Subiu para quatro o número de pessoas mortas após serem atingidas por uma passarela de pedestres que desabou na Linha Amarela, na zona norte do Rio de Janeiro. Outras três ficaram feridas. A última pessoa resgatada é uma mulher que estava dentro de um Palio prata, que ficou completamente esmagado pela estrutura. A mulher está consciente e conversando com bombeiros, que imobilizaram uma perna.

A passarela foi atingida por um caminhão basculante e caiu sobre pelo menos três veículos. Um guindaste está sendo utilizado no trabalho. As duas pistas da Linha Amarela, cada uma com três faixas de rolamento, continuam completamente interditadas. Ainda não há previsão de reabertura.

adblock ativo