Acidente com ônibus deixa cinco mortos e 35 feridos no Rio

Cinco pessoas morreram num acidente com um ônibus na Linha Amarela, via expressa que liga a zona norte à zona oeste do Rio. Outras 35 pessoas ficaram feridas, algumas delas com gravidade, segundo a Lamsa, concessionária que administra a Linha Amarela.

O ônibus seguia no sentido Barra da Tijuca quando bateu num muro, à saída de um túnel, na altura da Freguesia, no bairro de Jacarepaguá. O acidente aconteceu às 11h41 deste domingo, de acordo com informações do corpo de bombeiros.

Bombeiros, Polícia Militar e agentes da Lamsa participaram do resgate aos feridos. As vítimas foram levadas para hospitais da região, incluindo o Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca.

O trânsito chegou a ser interrompido por cerca de uma hora e quarenta minutos, mas foi normalizado.

