Um ônibus que transportava a banda do cantor sertanejo Robson Souza tombou e caiu dentro do Arroio Grande, em Candelária (Rio Grande do Sul), neste domingo, 14. O acidente deixou uma pessoa morta e sete pessoas feridas.

De acordo com informações do site "GAZ", o ônibus trafegava pela ERS-400, no km 11, quando bateu nas laterais de uma ponte, fazendo com que o condutor do veículo perdesse o controle da direção. Parte do coletivo ficou dentro do arroio.

Os nomes dos envolvidos no acidente, divulgados pela Brigada Militar, são Vanessa Barboza Solner, Ruanei Rodrigues Souza, Everaldo Prates Gonçalves, Fernando Cavalheiro Vieira, Robson Rodrigues de Souza, Geovaldo da Silva Amaral e Arilson Ferraz Stello. A vítima fatal foi identificada como Joran Teixeira da Cruz, 19 anos, que era guitarrista da banda.

Ruanei e Everaldo, o motorista, foram encaminhados para o Hospital Universitário de Santa Maria. Já os outros passageiros foram levados para o Hospital de Candelária.

Acidente com ônibus de cantor sertanejo deixa um morto e sete feridos

Banda

Robson Souza é de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, e sua banda tem um repertório voltado ao pop sertanejo e funknejo. Seu trabalho mais recente foi a música "Gelo No Coração", lançado em abril deste ano.

