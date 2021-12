Acidente com a banda Sampa Crew deixa um morto e oito feridos

Uma pessoa morreu e pelo menos oito ficaram feridas na madrugada deste domingo, 18, em um acidente envolvendo um carro e a van da banda Sampa Crew, na rodovia dos Bandeirantes, em São Paulo.

O acidente aconteceu por volta das 3h30, na altura do km 28, em Caieiras, sentido capital. A Concessionária Autoban, que administra a rodovia, informou que o carro trafegava na contramão e se chocou de frente com o veículo do grupo, segundo informações do Corpo de Bombeiros de São Paulo.

O motorista do carro, de 29 anos, estava sozinho e não resistiu aos ferimentos.

Dois integrantes da banda foram levados para o Hospital Sobam, em Jundiaí. Um deles passou por exames e o outro foi liberado. Cinco vítimas foram encaminhadas ao Hospital Público São Vicente, e o outro integrante está internado no Hospital das Clínicas, na capital paulista.

