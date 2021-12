Acidente com 12 veículos deixa feridos na Avenida Brasil

Um engavetamento com 12 veículos deixou pelo menos 27 pessoas feridas na Avenida Brasil, próximo à Parada de Lucas, na zona norte do Rio de Janeiro, na manhã desta segunda-feira, 28. O acidente aconteceu na pista central da via, no sentido centro. Todas as pistas da faixa central estão fechadas.

A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET-Rio) criou desvios para tentar aliviar o trânsito. A batida envolveu nove carros, um ônibus e duas vans. Um passageiro de um dos carros, que ficou imprensado entre o ônibus e a mureta lateral, teve de ser retirado das ferragens pelo Corpo de Bombeiros.

Ainda segundo os bombeiros, 21 pessoas foram atendidas e liberadas no próprio local do acidente e outras seis foram encaminhadas para o Hospital Getúlio Vargas.

Acidente deixa pelo menos 27 feridos na Avenida Brasil (Imagem: Reprodução | TV Globo)

