Acesso argentino a Cataratas do Iguaçu segue fechado

O acesso Garganta do Diabo, principal atração das Cataratas do Iguaçu, permanecerá fechada por pelo menos 30 dias do lado argentino devido às obras de manutenção necessárias nas passarelas após a forte cheia das águas, confirmaram nesta terça-feira, 2, à Agência Efe fontes do parque.

A manutenção das passarelas que levam à queda da Garganta do Diabo será prorrogada por um mês, e as obras só poderão ser iniciadas quando as águas recuperarem um nível que permita realizá-las com segurança, explicaram as fontes.

