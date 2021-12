Academia que permite malhar pelado chega ao Brasil

Quem gosta de ficar peladão vai poder estender o hábito para mais um lugar: a academia. Isso mesmo, a Academy Freestyle, que propõe a malhação sem roupa, deve chegar ao Brasil em outubro.

A primeira franquia da rede será instalada em São Paulo. Por enquanto, não há informações sobre a implantação em outras cidades.

A proposta do estabelecimento é que todo mundo faça as atividades físicas sem roupa. Para preservar os usuários, não é permitido fazer fotos e vídeos no ambiente. E você, teria coragem?

