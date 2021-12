A TARDE é o jornal mais admirado no Nordeste

A TARDE é o único jornal impresso das regiões Norte e Nordeste que figura na lista dos dez mais admirados. A relação foi publicada pela revista Meio & Mensagem, especializada em comunicação, marketing e mídia, na edição deste mês.

O jornal aparece em 9º lugar, à frente do Estado de Minas, na escolha do mercado publicitário.

"Isso marca a nossa credibilidade e relevância junto ao mercado publicitário no Brasil. Uma relevância que não se mede simplesmente em números", diz o gerente de marketing do Grupo A TARDE, Emanuel Soares.

O ranking é fruto da pesquisa Veículos Mais Admirados, realizada pelo Grupo Troiano de Branding, que está em sua 15ª edição.

O estudo mede o quanto os profissionais do mercado de comunicação e de marketing valorizam as marcas, com o objetivo de mostrar que a reputação de um veículo de comunicação pode ser importante nas decisões de investimento dos anunciantes e mídias.=

Metodologia

Os resultados deste ano refletem as opiniões de 1.055 profissionais do mercado publicitário, executivos do primeiro ou segundo escalão de agências e anunciantes, todos envolvidos nas decisões de investimentos em geral e de mídia, em particular.

O levantamento foi realizado pela internet entre 1º e 30 de setembro deste ano.

Cada entrevistado teve que responder sobre três dos seis meios de comunicação, de forma aleatória e rodiziada. Além de jornal, foram avaliados outros cinco meios: TV aberta, TV por assinatura, revista, rádio e internet.

Avaliação

Entre os atributos que foram avaliados pelos profissionais estão conteúdo, credibilidade, atendimento comercial, eficácia, inovação, ética e engajamento.

Para figurar na lista, os veículos de comunicação tiveram que ser relacionados a cada um desses critérios por pelo menos 10% dos respondentes dentro de seus respectivos meios.

O Estado de S. Paulo, Folha de S. Paulo e Valor Econômico ocupam, nessa ordem, as três primeiras colocações do ranking de jornais impressos.

Em seguida estão O Globo, Correio Braziliense, Zero Hora, Brasil Econômico, Gazeta do Povo, A TARDE e Estado de Minas.

