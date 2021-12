73% querem manutenção do sistema de urna eletrônica, mostra Datafolha

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) prometeu que, em 2022, "o voto impresso deve ser realidade”. No entanto, 73% dos brasileiros querem a manutenção do sistema de voto em urna eletrônica, de acordo com pesquisa Datafolha. Os que querem o retorno do voto em papel, abandonado nos anos 1990, aparece com 23%.

Bolsonaro, sem apresentar provas, insinua haver fraudes no modelo de urnas eletrônicas. O questionamento a respeito da segurança das urnas se intensificou após a eleição presidencial de 2014 e ganhou maior proporção a partir do pleito de 2018.

Com a onda de notícias falsas e teorias da conspiração, o TSE (Tribunal Superior Eleitoral) tem realizado campanhas de esclarecimento e reafirmado que o formato e a tecnologia são confiáveis.

A pesquisa do Datafolha ouviu 2.016 brasileiros adultos em todas as regiões e estados do país, por telefone, com ligações para aparelhos celulares (usados por 90% da população). A margem de erro é de dois pontos percentuais.

adblock ativo