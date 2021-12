65 dos 184 foragidos em Manaus são recapturados; IML libera 14 corpos

A Secretaria Estadual da Segurança Pública (SSP) do Amazonas informou na manhã desta quinta-feira, 5, que 46 das 56 vítimas do massacre no Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj), em Manaus, foram identificadas pelo Instituto Médico Legal (IML). Os corpos de 14 delas foram liberadas. Todos os quatro mortos no motim na Unidade Prisional do Puraquequara, também na capital amazonense, foram identificados e liberados pelo IML.

O comitê de gerenciamento de crise da SSP informou também que, até as 10 horas desta quinta, 65 dos 184 foragidos do Instituto Penal Antônio Trindade (Ipat) e do Compaj foram recapturados e encaminhados novamente às unidades. Já o número atual de detentos transferidos à Cadeia Pública Raimundo Vidal subiu para 284.

Veja abaixo a lista de vítimas do massacre no Compaj liberadas pelo IML:

1. Arthur Gomes Peres Júnior

2. Dheick dá Silva Castro

3. Errailson Ramos de Miranda

4. Francisco Pereira Pessoa Filho

5. Magaiwer Vieira Rodrigues

6. Rafael Moreira da Silva

7. Raijean da Encarnação Medeiros

8. Felipe de Oliveira Carneiro

9. Rômulo Harley Da Silva

10. Edney Gomes Ferreira

11. Alessandro Nery Praia

12. Felipe Mateus Silva do Nascimento

13. Moacir Jorge Pessoa da Costa

14. Gezildo Nunes da Silva

Veja abaixo a lista de vítimas do motim na UPP liberadas pelo IML:

1. Andrei Chaves de Moura Castro

2. Kevin Klive Silva Ramos

3. Paulo Henrique Santos Lagos

4. Carlos Augusto Nascimento Galucio

