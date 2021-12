62% dos policiais no País tiveram colegas mortos em serviço

Quase 62% dos profissionais em segurança pública do País tiveram algum colega de trabalho assassinado em serviço - no caso de policiais militares, este número sobe para 73%. Quando o crime ocorreu fora do horário de trabalho da vítima, o número alcança 70%.

Os dados fazem parte da Pesquisa de vitimização e percepção de risco entre profissionais do sistema de segurança pública, divulgada pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública nesta quarta-feira, 29.

Por meio do preenchimento de um formulário eletrônico, o estudo foi realizado entre 18 de junho e 8 de julho de 2015, com a participação de 10.323 profissionais, distribuídos da seguinte forma: policiais militares (44,5%), civis (21,2%), federais (5,4%), rodoviários federais (5,8%), bombeiros (6,5%) e guardas municipais (16,6%).

A maioria dos entrevistados foi de homens (85,1%), contra 14,9% de mulheres. Em relação à faixa etária, a maior parte tem entre 25 e 40 anos (54,8%), seguido por aqueles que possuem entre 41 e 54 anos (40,1%).

Os números surpreendem não só pelos dados reais de violência contra a categoria, mas também ao número de profissionais que sofrem com a pressão do trabalho e temem ser vítimas dentro ou fora do serviço.

Do total, 75,6% dos entrevistados já foram alvo de ameaça durante o serviço e 53,1% fora dele. No ambiente de trabalho, 63,5% afirmaram que já foram vítimas de assédio moral ou humilhação e 36,7% foram acusados injustamente de praticarem algum tipo de ato ilícito.

A percepção dos agentes em relação ao risco também registrou índices consideráveis: 67,7% temem ser vítimas de homicídio em serviço e 68,4% têm medo disto acontecer fora do serviço. Apesar da maioria (38,4%) acreditar que corre mais risco de ser morto em serviço, dados do VIII Anuário Brasileiro de Segurança Pública dão conta que 75% das mortes registradas em 2013 ocorreram nos momentos em que as vítimas não estavam trabalhando.

<ARQUIVO ID=1545452/>

A tensão que se estabelece no cotidiano dos policiais, seja dentro ou fora da corporação, pode causar distúrbios psicológicos. Segundo a pesquisa, considerando um efetivo aproximado de de 700.231 profissionais no Brasil, 109.236 já foram diagnosticados com algum tipo de distúrbio, número equivalente a 15,6% do total. Outros 59,6% declararam ter receio alto ou muito alto de adquirir um distúrbio.

Os casos também não se limitam aos agentes, já que 33,6% deles tiveram pelo menos um familiar que foi vítima de violência ou ameaça pelo fato de serem profissionais de segurança e 26,7% tiveram pelo menos um familiar violentado ou ameaça por retaliação.

Prevenção

Para evitar que atos como estes ocorram, muitos profissionais adquiriram hábitos no dia a dia que oferecem uma percepção de maior segurança. Durante o percurso para o trabalho, 61,8% evitam utilizar o transporte coletivo e 44,3% escondem a farda ou o distintivo ou a farda.

Já em seus círculos sociais, 39,1% declararam que limitam as amizades aos colegas de trabalho e 35,2% escondem de conhecidos que são policiais, guardas ou agentes prisionais.

Entre os fatores que causam situações de insegurança no trabalho, os entrevistados elegeram a impunidade (64,5%) como a principal, seguida pela falta de apoio da sociedade (59,7%), a falta de apoio do comando (55,1%) e a ausência de equipamentos pessoais de proteção (54,5%).

A pesquisa, realizada em parceria com a Fundação Getúlio Vargas, a Secretaria Nacional de Segurança Pública e o Ministério da Justiça, foi produzida a partir do cadastro de policiais e demais profissionais da segurança pública registrados na Rede de Ensino à Distância da SENASP/MJ, que receberam convites individuais e responderam através dos formulários.

