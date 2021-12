2021 deverá ter temperaturas mais amenas e influência do La Niña

O ano de 2021 começa sob a influência do La Niña, segundo o National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), dos Estados Unidos. O fenômeno climático, que ficou mais intenso em outubro, deverá se estender durante o verão e trazer temperaturas mais amenas. Isso ocorre pela influência do resfriamento das águas superficiais do oceano, o que afeta também a atmosfera.

No Brasil, há previsão de chuva acima da média para a região Norte do país (exceto Roraima), Centro-Oeste e parte do Sudeste, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

La Niña

O La Niña ocorre quando ventos fortes "empurram" as águas quentes da superfície do Oceano Pacífico, que estão próximas à América do Sul, e as levam em direção às Filipinas. Com isso, as águas frias submarinas sobem à superfície, resfriando a atmosfera.

Isso deverá fazer com que ocorra uma queda de 1°C ou 2°C na temperatura, o que será suficiente para evitar que 2021 tenha um novo recorde de calor, segundo pesquisadores do centro de meteorologia do governo do Reino Unido. Janeiro de 2020 foi considerado o mais quente da história.

Previsão para o Brasil

A previsão do Inmet é de maior probabilidade de chuvas na região Norte do Brasil, no Norte do Nordeste e Sudoeste de MT. A precipitação deve ser acima da média histórica registrada pelo instituto.

Já em uma área que cobre uma faixa do leste de Goiás, passando por Minas, até o Rio de Janeiro, a previsão é de poucas chuvas devido ao aquecimento das águas no Pacífico e a influência do La Niña. O mesmo deve ocorrer em uma pequena porção no sudoeste do Rio Grande do Sul.

O Inmet afirma que não estão descartados os temporais no Sul e no Sudeste.

No Amapá e no Pará, as temperaturas devem estar abaixo da média.

Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia (região conhecida como Matopiba), Sudeste, Nordeste e extremo Sul do Rio Grande do Sul devem ter temperaturas acima da média.

