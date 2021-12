Zé Ronaldo é denunciado pelo MP por burlar regra de licitação

O ex-prefeito de Feira de Santana, José Ronaldo de Carvalho, foi denunciado na terça-feira, 20, pelo Ministério Público do Estado (MP-BA) por burlar exigência de licitação em contrato no valor de R$ 6,4 milhões entre o município (distante a 109 km de Salvador) e a Cooperativa de Serviços Profissionais Especializados em Saúde (Coopersade).

O MP também denunciou o advogado Cleudson Santos Almeida e a enfermeira Denise Lima Mascarenhas. Na época do contrato, eles ocupavam os cargos de subprocurador e de secretária de Saúde.

De acordo com o autor da ação, o promotor de Justiça Tiago Quadros, o contrato irregular foi realizado como continuidade a um contrato emergencial, de prestação de serviços em saúde, cuja vigência havia terminado em 4 de abril de 2013.

Quadros aponta que “os denunciados simularam a realização do processo de dispensa de licitação”, inclusive com a obtenção de orçamentos de duas empresas “completamente estranhas” ao processo de dispensa.

Ainda segundo a denúncia, o subprocurador Cleudson Almeida, que à época era advogado trabalhista da própria Coopersade, emitiu um parecer distorcendo a norma estadual para driblar exigências da lei federal de licitações.

O promotor também ressalta que nunca foi dada publicidade ao processo ilegal de dispensa na imprensa oficial, pois o objetivo era de “não despertar a atenção” de empresas que participavam de licitação com objeto semelhante ao contrato firmado com a cooperativa.

A licitação foi depois revogada e a revogação publicada pelo município em 6 de maio de 2013, dois dias antes de ser veiculado na imprensa oficial o resultado da dispensa ilegal de licitação.

Posicionamento

Em nota, a Secretaria de Saúde de Feira de Santana informou que a contratação ocorreu porque o tempo máximo do vínculo com a empresa prestadora de serviços havia vencido, e que, foi com base nisso que o ex-prefeito determinou a abertura de processo licitatório.

Segundo o órgão, a licitação não chegou a ser concluída devido a erros técnicos. A decisão de abrir dispensa foi tomada pela situação emergencial, e no processo, duas empresas foram consideradas. No entanto, a licitação para contratação da empresa vencedora foi revogada devido ao envolvimento da empresa selecionada em denúncias divulgadas no programa “Fantástico”, da Rede Globo, e o contrato emergencial da prestadora anterior acabou prorrogado por dois meses.

A secretaria explica que antes de vencer os 60 dias, realizou um novo processo licitatório e contratou duas empresas, encerrando o contrato emergencial. O órgão diz ainda, que no "momento adequado" irá apresentar a documentação necessária para comprovar a regularidade dos atos administrativos.

