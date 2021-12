'Zé Pequeno' de 16 anos é apreendido no interior da Bahia

Um adolescente de 16 anos, que se intitulava "Zé Pequeno" (provavelmente em referência ao personagem do filme "Cidade de Deus"), foi apreendido no interior da Bahia. Policiais chegaram ao jovem após denúncias da atuação dele no tráfico de drogas no município de Utinga (a 442 quilômetros de Salvador).

Segundo informações divulgadas na manhã desta quarta-feira, 15, pela Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), as rondas foram intensificadas no intuito de localizar o suspeito, que praticava também roubos e ameaçava os moradores. A polícia acreditava, pelas práticas associadas a "Zé Pequeno", que se tratava de um homem adulto.

De acordo com o órgão, o rapaz foi localizado na noite desta terça-feira, 14. Após a apreensão, ele teria indicado aos militares da Companhia Independente de Policiamento Especializado (Cipe) Chapada uma casa usada para esconder as drogas.

No local, foram presos em flagrante William Lima de Meira, 19 anos, e Veridiane Souza Silva, 28 anos. Conforme a SSP-BA, a mulher é esposa de um traficante de prenome Fabrício. Ele é procurado pela polícia.

Os policiais ainda encontram no local um saco com maconha e outros materiais usados para o tráfico do entorpecente. O trio foi encaminhado para a Delegacia Territorial do município.

"Imaginávamos, pelos tipos das denúncias, que seria um adulto. Nos surpreendemos com a frieza do menor. Infelizmente, sendo adolescente, rapidamente retornará ao bairro e continuará praticando crimes. Em breve, faremos nova apreensão dele", disse o comandante da Cipe Chapada, major Ricardo Passos.

