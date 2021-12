Youtuber tira sarro do próprio casamento em 'Eita, Casei'

Todo o humor irreverente que o público já conhece nos vídeos, só que ao vivo e a cores. É o que garante o humorista Whindersson Nunes para a noite desta sexta-feira, 8, em apresentação única de seu novo show, "Eita, Casei!", às 19h, na Concha Acústica do Teatro Castro Alves.

Na apresentação, o youtuber – que casou de verdade em fevereiro deste ano – aborda os aspectos mais engraçados de um casamento, como a preparação da cerimônia e a união entre duas famílias muito diferentes. "Vou contar em detalhes como foi o processo, desde o primeiro dia de lua de mel até a primeira discussão pela cueca jogada no quarto", brinca.

E ainda sobra espaço para falar sério. "O show também fala sobre se tornar adulto, sobre escolher a pessoa com quem você vai passar o resto da sua vida", revelou o humorista em seu canal. A resposta sobre qual seria o aspecto mais estranho da vida de casado já mostra um pouco dessa maturidade: "Melhor não responder, vai que gera uma briguinha lá em casa!".

Nascido no Piauí, Whindersson teve uma infância pobre, com acesso difícil à internet. Mas foi ao ver um vídeo do também youtuber PC Siqueira (dono do canal maspoxavida) que ele enxergou na rede social uma forma de mostrar seu talento para a comédia e fazer ali uma carreira.

"Eu sempre quis ser artista, mas precisava ajudar os meus pais, porque (a situação financeira) não era fácil. Em uma brincadeira com os amigos da escola, gravamos uma paródia e eu inocentemente coloquei na internet. Várias visualizações foram acontecendo da noite para o dia. E aí eu percebi que era aquilo que eu queria fazer", conta Whindersson.

Atualmente, o canal do humorista tem mais de 29 milhões de inscritos, o que o coloca na posição de maior youtuber brasileiro. No mundo, é o décimo colocado.

