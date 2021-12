Youtuber baiano é preso após golpear irmão com faca

Conhecido no mundo virtual como 'Driuzão', o youtuber baiano Adriano José Santos foi preso na manhã desta sexta-feira, 2, após agredir o irmão com golpes de faca no braço e no tórax. O caso ocorreu na rua Paulino Santos, em Vitória da Conquista (a 512 km de Salvador).

Segundo informações da Polícia Militar (PM-BA), o blogueiro afirmou que o irmão, identificado como André dos Santos, é usuário de drogas e agride frequentemente ele e a mãe. Além disso, no momento da agressão, o irmão o atingiu com uma tábua de passar roupas.

Adriano foi encaminhado para o Distrito Integrado de Segurança Pública (Disep) e responderá por tentativa de homicídio. André foi levado para o Hospital de Base. Ainda não há informações sobre o estado de saúde da vítima.

adblock ativo