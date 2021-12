Xique-Xique cancela festa de Carnaval por conta das chuvas

Mais uma cidade baiana teve de cancelar a festa de Carnaval por conta das chuvas que atingem o interior do estado. Depois de Barreiras, no extremo oeste, foi a vez de Xique-Xique, localizada no Vale do São Francisco, a 587 km de Salvador.

A cidade decretou situação de emergência desde a última, quinta-feira, 28, mesmo dia em que cancelou a festa. A decisão foi confirmada na edição desta sexta-feira, 29, do Diário Oficial do Município.

A prefeitura comunicou que o ato foi tomado "considerando que as fortes chuvas causaram alagamentos e inúmeras famílias carentes ficaram desabrigadas, em decorrências de casas com risco de desabamento, comércio local invadido pelas águas pluviais, gerando muitos prejuízos, inclusive nas estradas municipais, algumas já intransitáveis", conforme publicado.

O comunicado também alerta que o volume do Rio São Francisco, à beira da cidade, continua aumentando, o que ameça a população ribeirinha a abandonarem suas residências. O início do ano letivo no sistema municipal de lá também foi adiado para o dia 11 de fevereiro.

Segundo o site Climatempo, a previsão é que continue chovendo na cidade até pelo menos a próxima quarta-feira, 3.

