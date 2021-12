Walter Pinheiro apresenta Plano Plurianual Participativo na Alba próxima terça-feira

O Plano Plurianual Participativo (PPA) 2020-2023 – Projeto de Lei Nº 23.488/2019 vai ser apresentado na próxima terça-feira, 1º, pelo secretário de Planejamento da Bahia, Walter Pinheiro, na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba).

O documento com as especificações de diretrizes, metas da administração e objetivos para o próximo quadriênio, como prevê a Constituição Federal, já foi enviado para Casa.

A PPA está em processo de tramitação na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) , recebeu colaboração de seis emendas e vai passar por outras comissões: Infraestrutura, Desenvolvimento Econômico e Turismo; e de Finanças, Orçamento, Fiscalização e Controle para depois seguir para votação em plenário.

O governador Rui costa falou sobre a importância da PPA. “A Bahia, assim, continua a construção de planos pactuados, que reflitam as prioridades da sociedade, na contramão da tendência recente no Brasil de orientações por decisões mais centralizadoras e menos participativas no âmbito do governo federal", declarou.

