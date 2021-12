O ex-governador da Bahia Waldir Pires é velado com honrarias militares neste sábado, 23, no Mosteiro São Bento, em Salvador. Aberto ao público, o velório conta com a presença de políticos de diversos partidos. Waldir morreu nesta sexta, 22, no Hospital da Bahia.

O comandante da 6ª Região Militar, General Silva Alvim, esteve no velório em nome do Exército Brasileiro e prestou condolências aos familiares do político baiano, que também foi vereador por Salvador e ministro da Defesa e da Controladoria-Geral da União, no governo Lula, e da Previdência, com Tancredo Neves.

"Como vocês sabem, o Exército é uma instituição de Estado e o ministro Waldir Pires, enquanto exerceu a função, foi um homem de Estado. Por isso, nós estamos aqui nos solidarizando com a família", afirmou ele.

Último adeus

A senadora Lídice da Mata (PSB), que também esteve presente no velório, se emocionou ao dar o último adeus a Waldir. "A importância de Waldir é enorme. Tem aqui representante do Bairro da Paz, da luta em defesa do petróleo, tem pessoas simples e tem políticos. Waldir representou a esperança da Bahia", diz.

O ex-secretário estadual de Turismo da Bahia, Domingos Leonelli, velho conhecido de Waldir, também se despediu do ex-governador. "O principal legado de Waldir é a serenidade, a calma, a suavidade. Eu conheço Waldir desde 1962, quando eu tinha 16 anos e trabalhei na sua campanha. Naquela época, ele já representava à esquerda baiana. Ele foi sempre um representante de uma esquerda democrática", afirma.

Mosteiro São Bento

O local escolhido para o velório tem um enorme significado para a família de Waldir. De acordo com Francisco Waldir de Souza Filho, filho de Waldir, as bodas de ouro (50 anos de casamento) dos pais foram realizadas no mosteiro, em 2001.

As missas do falecimento da mãe, que ocorreu em 2005, são realizadas todos os anos no local. O ex-governador também havia comemorado seus 90 anos no mosteiro.

Waldir Pires é velado com honrarias militares em Salvador | Foto: Divulgação/ATarde

