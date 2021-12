Wagner estava em avião que sofreu acidente no Rio

A asa de um Boeing 777 da Emirates, que taxiava pelo pátio, se chocou com a asa traseira de um 737 da Gol que estava estacionado nesta quarta-feira, 4, no Aeroporto Internacional Tom Jobim, no Rio de Janeiro. O governador da Bahia, Jaques Wagner, estava entre os passageiros do voo da Gol.

Segundo a assessoria de imprensa, Wagner viajava sozinho e não se feriu. O governador baiano esteve antes em São Paulo, onde participou de um encontro de turismo da Associação Brasileira de de Agência de Viagem (Abav). No Rio, ele foi para uma reunião na Petrobras.

Ainda de acordo com a Secretaria de Comunicação da Bahia, o incidente não teve relevância. O órgão informou que o problema não afetou a agenda do governador no Rio de Janeiro.

Em nota a GOL Linhas Áreas confirma o acidente e esclarece o acontecido, confira a integra:



"A GOL informa que a aeronave que operou o voo G3 1026, trecho Congonhas (SP) - Santos Dumont (RJ), alternou o destino final para o aeroporto de Galeão devido condições meteorológicas em Santos Dumont.

Após receber autorização para pouso neste aeroporto e já com a aeronave completamente estacionada na posição 41 (remota), preparando para o desembarque, houve um abalroamento entre a asa de uma aeronave da companhia aérea Emirates e o leme de direção do avião da GOL.

A companhia reforça que os 47 passageiros que estavam a bordo desembarcaram normalmente. A ocorrência de solo e a aeronave serão avaliadas.

A GOL lamenta pelo desconforto causado aos passageiros e ressalta que a segurança de seus clientes e colaboradores é item prioritário em sua política de gestão."

