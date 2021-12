Wagner e ministro visitam Lajedinho, onde 200 estão sem casa

O governador da Bahia, Jaques Wagner, visita, junto com o ministro da Integração Nacional, Francisco José Coelho Teixeira, a cidade de Lajedinho, na região da Chapada Diamantina, nesta segunda-feira, 9. No município, localizado a 355 km da capital, 16 pessoas morreram e 200 famílias estão sem casa após o temporal que atingiu a cidade entre a noite de sábado, 7, e a madrugada de domingo, 8. Uma pessoa continua desaparecida, de acordo com a Polícia Militar.

O governador e o ministro acompanham de perto os trabalhos de resgate. Wagner informou que o governo coloca à disposição das vítimas os recursos possíveis e pediu aos baianos que se mobilizem para ajudar os moradores afetados.

A Secretaria da Segurança Pública deslocou homens da Polícia Técnica, bombeiros, policiais civis e militares com cães farejadores. Pelo menos 70 casas foram destruídas pela força da água das chuvas e, segundo a Defesa Civil, cerca de 200 famílias tiveram suas casas afetadas pelo temporal. Os desabrigados estão alojados em escolas públicas.

O prefeito de Lajedinho, Antônio Mário Lima, que, por conta da tragédia, decretou estado de emergência e luto oficial de três dias, a contar desta segunda-feira, 9, informou que o governo vai apoiar a reconstrução das casas atingidas.

O município estava na relação de cidades em estado de emergência por conta da seca. E foi a falta de chuva que deixou o solo impermeável, bloqueando a entrada da chuva. Por conta disso, a água acabou escorrendo pelos vales, chegando ao centro da cidade, onde fica o riacho Saracura. Imóveis e carros ficaram destruídos.

A sede da prefeitura e assistência social foram afetadas, além da casa do prefeito. Geneci Mascarenhas conta que o irmão perdeu todo estoque do seu mercadinho. "Está tudo perdido, já tiramos três caçambas de produtos e jogamos fora. Não sobrou nada. Na cidade você não acha nenhum lugar para comprar comida. Está triste de ver, é de chorar só em olhar", relata.

Solidariedade

O Tribunal de Justiça do Estado (TJ-BA) e a Defesa Civil de Salvador (Codesal) recebem doações para as vítimas do temporal na cidade de Lajedinho. Interessados em ajudar podem deixar roupas, água mineral, cobertores e alimentos não perecíveis na sede da Codesal, na avenida Bonocô, no Fórum Ruy Barbosa, em Nazaré, ou na sede do TJ-BA, no Centro Administrativo da Bahia (CAB).

Além da coleta de doações, o tribunal também colocou juízes e servidores à disposição da população para ajudar os moradores de Lajedinho.

Quem quiser ajudar os moradores da cidade também podem contribuir por meio da conta bancária, administrada por uma comissão mista, com integrantes da sociedade civil e do Ministério Público Estadual, que foi criada para recolher as doações:

Banco do Brasil

AG: 0595-9

C/C: 40000-9

