Wagner autoriza obras de recuperação em Salvador e interior

O governador Jaques Wagner assinou nesta quarta-feira, 3, a ordem de serviço para o início das obras para novas restaurações e reformas em prédios do Centro Histórico de Salvador (CHS) e de cidades do interior da Bahia. Os recursos serão aplicados através da Secretaria de Cultura (Secult) e do Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural (Ipac). O investimento será de R$ 18,9 milhões

Entre as intervenções em Salvador, estão a iluminação cenotécnica das igrejas do Carmo, do Boqueirão e de Santo Antônio e do Oratório Cruz do Pascoal. A igreja e o cemitério do Pilar, no bairro do Comércio, também terão a segunda etapa de restauração. No interior, haverá obras na Catedral de São Francisco e no Palácio Episcopal do município de Barra.

"Além dessas obras que começaremos em Barra, fizemos um trabalho forte em Cachoeira, Lençóis e agora em Piatã, recuperando uma igreja e um altar, em Xique-Xique também. Historicamente, o Ipac ficou muito concentrado no Centro Histórico, no Pelourinho, e estamos fazendo um esforço para que ele tenha uma atuação mais estadual, dentro das limitações do órgão, assim como nossa secretaria", disse o secretário de Cultura, Albino Rubim, durante a cerimônia.

As obras de restauranção incluem ainda a reforma do Museu de Arte Moderna da Bahia (MAM-BA). Para o diretor-geral do Ipac, Frederico Mendonça, todo o espaço público do Solar do Unhão, onde fica o MAM-BA, vai ser reformulado, com a recuperação da capela, tratamento das áreas externas, dos arcos e parque das esculturas.

"A complexidade da obra está na proximidade com o mar, e temos que proteger a biblioteca, o acervo técnico e melhorar as condições das exposições. Tudo isso sem interromper as atividades do museu", explicou. Segundo Mendonça, as modificações devem ser concluídas em um ano.

O governador destacou a reforma do MAM-BA: "Pelo seu porte, e inclusive o espaço do píer vai ser repensado, além do museu ser todo reformulado. São 50 anos de MAM no Solar do Unhão, e estamos dando este presente para a cidade, devolvendo aos soteropolitanos não apenas este, mas diversos locais que carregam uma força cultural importante".

