Wagner autoriza duplicação da rodovia Ilhéus-Itabuna

O governador Jaques Wagner autorizou, nesta segunda-feira, 8, a duplicação da BR-415 entre Ilhéus e Itabuna, no sul da Bahia. Wagner e o ministro dos Transportes, Paulo Sérgio Passos, estiveram em Itabuna para o anúncio. A licitação deve ser finalizada em 45 dias e a expectativa é que a obra seja entregue em dois anos.

A via atual será mantida enquanto outra, pela margem direita do rio Cachoeira, será construída para compor a duplicação. Segundo o governador, essa medida trará menos impactos sociais com desapropriações.

Serão investidos R$ 116 milhões na obra, garantidos pelo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC-2). Serão construídos também contornos nos acessos a Ilhéus e Itabuna. Os projetos estão sendo feitos pelas equipes do Departamento de Infraestrutura de Transportes da Bahia (Derba) e Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte (Dnit).

