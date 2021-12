"Vovô do tráfico" é preso com 17 pedras de crack e maconha

O idoso conhecido como o "Vovô do tráfico" foi preso em flagrante por investigadores da 4ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Santo Antônio de Jesus). Francisco da Silva Pinto, 61 anos, estava com 17 pedras de crack e quatro "trouxinhas" de maconha já prontas para venda quando foi surpreendido pela polícia, informou, nesta quarta-feira, 30, o delegado Edilson Magalhães.

Francisco já tinha passagem pela polícia, nas delegacias de Itabuna e Riachão do Jacuípe, por tráfico de drogas e receptação. O idoso, que também é acusado de estupro na cidade de Santo Antonio de Jesus (cerca de 190 km de Salvador) e estava sendo monitorado há dois meses, foi preso na sexta-feira, 25, na casa onde reside, na Avenida Providência, no bairro Urbis IV.

Os policiais também apreenderam um Palio, placa GZW-7761, registrado em nome de Antônio de Jesus dos Santos. A procedência do veículo é investigada. Conforme a polícia, Francisco disse, em depoimento, que estava surpreso com a prisão e, sobretudo, com o fato de terem sido encontradas drogas em sua casa. O idoso se negou a informar a procedência do material apreendido.

De acordo com a polícia, Francisco é natural de Itororó (cerca de 560 km de Salvador) e reside há mais de dez anos em Santo Antônio, com a mulher e dois filhos. Sem emprego fixo, ele não soube explicar de onde tira o dinheiro para sustentar a família. O "vovô" foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e segue custodiado na carceragem da 4ª Coorpin, à disposição da Justiça.

