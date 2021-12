Votação encerrada: O Maior Baiano de Todos os Tempos

Os internautas do Portal A TARDE vão eleger "O Maior Baiano de Todos os Tempos". Por meio de uma enquete, é possível votar em uma das dez personalidades indicadas por um grupo de notáveis. O júri foi formado por 214 pessoas de diversas áreas, que apontaram 122 baianos de destaque.

O nome do jurista e político Ruy Barbosa (1849-1923) foi o mais indicado no levantamento entre os notáveis, seguido de Castro Alves e Jorge Amado. As dez personalidades da Bahia que foram mais votadas seguem para apreciação dos internautas.

adblock ativo