Voos são cancelados em Conquista por questões meteorológicas

A frente fria que atravessa o estado da Bahia impactou no Aeroporto Pedro Otacílio Figueiredo, em Vitória da Conquista (a 518 quilômetros de Salvador). Desde segunda-feira, 22, alguns voos foram cancelados e as empresas de linhas aéreas precisaram readequar as operações.

A Azul Linhas Aéreas, por exemplo, teve impacto em três voos. O AD 5733, que partiu nesta segunda de Salvador para Conquista, teve que retorna à capital baiana e os clientes foram acomodados por via terrestre até o destino final.

No mesmo dia, o AD 5045, que possuía o mesmo embarque e desembarque, alternou para Belo Horizonte (MG). Os passageiros foram acomodados em um voo reforço com destino a Vitória de Conquista.

Já nesta terça-feira, 23, um voo com o mesmo percurso alternou para Montes Claros. Os clientes foram reacomodados em voo reforço de Belo Horizonte para o Aeroporto Pedro Otacílio Figueiredo.

Em nota, a Azul informou que está prestando assistência aos passageiros, conforme a resolução 400 da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), e afirmou que as medidas são utilizadas para que as operações sejam realizadas com segurança.

A reportagem do Portal A TARDE entrou em contato com a Passaredo Linhas Aéreas, que informou apresentar um posicionamento ainda nesta terça.

