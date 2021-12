Voos cancelados por causa da chuva lotam aeroporto na Bahia

O aeroporto de Porto Seguro, no Sul baiano, ficou lotado na manhã desta segunda-feira, 25, devido aos atrasos e cancelamentos de voos provocados pelas chuvas no município. De acordo com o site Verdinho Itabuna, no saguão do terminal havia vários passageiros sentados, em pé e até mesmo deitados no chão, aguardando informações do aeroporto sobre as decolagens.

Segundo a administração do aeroporto, pelo menos três dos 15 voos programados para a manhã não decolaram. No início da tarde, alguns passageiros foram levados para hotéis de Porto Seguro.

adblock ativo