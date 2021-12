Vôos agendados pela Avianca em Ilhéus só poderão decolar após repasse de tarifa

Passageiros que possuem viagens agendadas em Ilhéus (distante a 462 km de Salvador), no sul do estado, com a companhia aérea Avianca devem ficar atentos. A partir da próxima segunda-feira, 15, os vôos só serão autorizados a decolar caso a empresa repasse previamente as tarifas de cada um para a concessionária do aeroporto.

A medida é referente à crise financeira que a companhia aérea vem enfrentando. Atualmente, a Avianca está em processo de recuperação judicial, o que causou a retenção dos repasses das tarifas de embarque dos seus voos pelos aeroportos de todo o país. No entanto, uma ordem judicial exige a normalização do repasse das tarifas de embarque aos administradores aeroportuários.

Em nota, a concessionária do aeroporto de Ilhéus recomendou que os passageiros verifiquem o status de sua viagem com a companhia antes de tentar embarcar.

