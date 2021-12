Voluntárias Sociais da Bahia realizam seleção até dia 27

As Voluntárias Sociais da Bahia, em convênio com a Universidade Estadual de Feira de Santana (Uefs), realizam processo seletivo simplificado para coordenador técnico e instrutores do Programa Mais Futuro de Aprendizagem. Os interessados devem efetuar a inscrição até 27 de janeiro de 2014 através do email maisfuturo.selecao@vsba.ba.gov.br. Confira edital no site da instituição

adblock ativo