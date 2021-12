Volta para casa é tranquila pelo Litoral Norte, diz PRE

O movimento de volta para casa nas estradas baianas que ligam Salvador ao Litoral Norte foi mais tranquilo e fluido do que o esperado. Durante todo o dia deste terça-feira, 24, segundo dados da Polícia Rodoviária Estadual (PRE), o tráfego de veículos foi intenso, mas sem retenções. Já na BR-324, o tráfego foi intenso e houve congestionamento em vários pontos - quilômetros 540, 561 e 566, que ficam nas imediações das cidades de Amélia Rodrigues e do viaduto de Santo Amaro.

Além disso, nenhum acidente com gravidade foi registrado pela polícia. Sem dar informações precisas sobre o número de acidentes e veículos que trafegaram nas estradas, a PRE informa que a previsão de maior fluxo é para segunda, quando encerra a operação São João nas estradas.

Portanto, até o começo da noite desta terça, cerca de 18 mil veículos passaram pelo pedágio da Concessionária Litoral Norte. Apesar de intenso, o fluxo também fluiu bem, sem engarrafamentos. "As pessoas estão voltando aos poucos, a passagem de carros é grande, mas não chegou a travar o trânsito em momento algum", disse Elielton, funcionário da empresa.

Campanha

Com o objetivo de reduzir acidentes no trânsito, a Campanha 'Siga em Paz no São João', de conscientização dos motoristas sobre a importância da direção consciente, encerrou a quinta edição na segunda-feira, após percorrer Salvador e interior do estado.

