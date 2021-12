Volta para casa após feriado segue com movimento tranquilo

A volta para Salvador após o feriado prolongado de Tiradentes segue com movimento tranquilo nas principais rodovias que cortam a Bahia desde a tarde desta terça-feira, 21, até o início da noite.

Apesar do aumento do fluxo de veículos, o retorno para Salvador ocorre sem complicações na BR-324, de acordo com a concessionária ViaBahia.

Nas principais rodovias estaduais, o tráfego também segue sem problemas, conforme a Polícia Rodoviária Estadual (PRE). Até as 18h45, não havia registro de congestionamento e acidentes.

Na capital, a Superintendência de Trânsito e Transporte de Salvador (Transalvador) informou que o fluxo de veículos está intenso nas principais vias da cidade, porém não há congestionamento.

Até as 18h35, foram registrado 5 acidentes com apenas um ferido.

