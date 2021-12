Volta para a cidade é intensa nas estradas e no ferry

As pessoas que aproveitaram o feriado para descansar fora de Salvador já estão retornando para casa nesta segunda-feira, 12. A movimentação pela BR-324 e no sistema ferry-boat foi intensa.

Na Linha Verde (BA-099), o trânsito ficou lento, do km 26 ao 24, sentido Salvador, por conta de um acidente na via. Também ficou lento do km 30 ao 14 devido à intensidade de veículos voltando para a capital baiana.

Os motoristas que decidiram voltar para a cidade pelo ferry-boat esperaram 2 horas para embarcar, enquanto a demora para os pedestres foi de 1 hora. Segundo a Internacional Marítima, o sistema está funcionando com sete embarcações, que saem de meia em meia hora, e também vai seguir direto até a manhã desta terça-feira, 13.

Rodoviária

No terminal rodoviário, a expectativa do coordenador de fiscalização da agência estadual de regulação de transportes (Agerba), Abdu Novais, era que o fluxo maior de passageiros se concentrasse na noite desta segunda e na manhã desta terça-feira, 13.

Além dos 540 horários regulares, as empresas de ônibus adicionaram 300 extras para atender à demanda. As linhas ficam disponíveis para os clientes até esta terça.

Apesar dos horários extras adicionados, alguns passageiros tiveram dificuldade de retornar à capital, a exemplo da estudante Mônica Dantes. Ela viajou para Santo Amaro, sexta-feira, para aproveitar o feriado ao lado da família. "Para comprar a passagem de ida foi tranquilo, porém queria voltar hoje pela manhã e só encontrei passagem no período da tarde. Tinha compromisso marcado e acabei me atrasando", lamentou.

Já a psicóloga Bruna Dias, 29, estava em Feira de Santana e, por comprar passagem com antecedência, não problema para voltar à capital. "Me antecipei porque sei que o fluxo é grande e, apesar de ter ônibus para todos, se eu deixasse para comprar no último momento, não acharia passagem no horário desejado. Melhor revinir", disse Bruna.

adblock ativo