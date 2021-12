Volta do feriado: rodovias engarrafadas e ferry com fila

A volta do feriadão da Semana Santa está pedindo paciência aos motoristas neste domingo, 27. As principais vias de acesso à Salvador estão engarrafadas ou com filas de espera.

De acordo com a Internacional Marítima, concessionária que administra o ferryboat, há filas de espera em Bom Despacho, na Ilha de Itaparica, tanto para pedestres, com 1h para embarque, quanto para carros, com 2h30. O sistema opera com 7 embarções e vai funcionar 24h deste domingo para a segunda-feira, 28.

Já na BR-324, a Via Bahia, responsável pela via, informa que toda a pista no sentido Salvador está com trânsito intenso, com retenções na altura de Amélia Rodrigues e nas praças de pedágio.

A situação é igual na BA-099, que liga a capital às praias do Litoral Norte. Segundo a concessionária, que administra a via, a rodovia está engarrafada entre os km 19 e 8 devido a fila de carros para passar pela praça de cobrança.

