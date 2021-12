Volta do feriado com movimento nas estradas

Quem decidiu pegar a estrada nesta segunda-feira, 24, para retornar a Salvador, após o feriado prolongado de São João, não enfrentou problemas de trânsito na BR-324 até o meio-dia. Mas no final da tarde o tráfego ficou intenso a partir das 17h, devido o aumento do fluxo de veículos, principalmente entre a cidade de Santo Amaro e o km 605 da rodovia, onde está localizado o posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF), em Simões Filho.

Segundo informações divulgadas pela concessionária ViaBahia, que administra a rodovia, três faixas foram interditadas no km 618, próximo ao supermercado Makro - no sentido Feira de Santana -, por conta da obra emergencial que está sendo realizada no local. Mas o tráfego seguiu por um desvio no sentido Salvador sem necessidade de retenção.

De acordo com a PRF, na BR-116 e na BR-101, o movimento também ficou grande no sentido da capital, mas não houve registro de acidentes. Na BR-101, o trânsito ficou congestionado por cerca de 20 km, entre Sapeaçu e Governador Mangabeira.

De acordo com dados divulgados pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), alguns acidentes foram registrados na BR-324, principalmente por conta de colisões, mas não houve nenhuma ocorrência grave, nem mortes registradas.

Quem optou por passar o feriado no Litoral Norte não enfrentou problemas de congestionamento na BA-099, já que o trânsito fluiu tranquilo nos dois sentidos do pedágio da Linha Verde.

Rodoviária

No Terminal Rodoviário de Salvador, o movimento também ficou intenso na tarde desta segunda, a partir das 16h, por causa do aumento do número de veículos vindos das cidades do interior do Estado após os festejos juninos.

Aproximadamente 200 mil pessoas embarcaram na rodoviária da capital, rumo a cidades do interior baiano, entre 18 e 24 de junho. Os destinos mais procurados foram Cruz das Almas, Amargosa, Santo Antônio de Jesus, Senhor do Bonfim, Piritiba, cidades do Recôncavo baiano e do centro norte da Bahia.

