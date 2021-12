Vocalista da New Hit teria participado de estupro

O vocalista da New Hit, Dudu (Eduardo Martins Daltro, 19 anos), é um dos dez músicos da banda de pagode de Salvador, presos neste domingo, 26, em Ruy Barbosa (379 km da capital) sob acusação de terem estuprado duas adolescentes de 16 anos, após a realização de um show na micareta da cidade. Segundo uma das adolescentes, Dudu teria realizado o ato mesmo após ela ter dito que era virgem.

Segundo o delegado Marcelo Cavalcante, que cuida do caso, Dudu e outro integrante da banda, Willian Farias, admitiram em depoimento ter feito sexo com as jovens, mas disseram que houve consenso. Entre os suspeitos do estupro coletivo está ainda um policial militar que fazia a segurança do grupo de pagode, o soldado Carlos Frederico Santos de Aragão, que trabalha na 47ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM)/Pau da Lima.

O delegado disse ainda que no momento em que o ônibus foi interceptado pela polícia, após a denúncia das adolescentes, haviam 25 integrantes no veículo. Destes 10 foram reconhecidos pelas duas garotas como autores da violência. "Cada um teve uma participação diferente. Todos foram autuados em flagrante por estupro", acrescentou o delegado.

Autógrafo - De acordo com o depoimento dado à polícia, as garotas disseram que são fãs da New Hit e que após o show, entraram no ônibus da banda para pedir autógrafos e tirar fotos com os músicos, mas foram orientadas a ir até o fundo do veículo, onde eles alegaram haver mais luz. Lá, foram arrastadas para o banheiro e violentadas. Ainda segundo as adolescentes, outras jovens aguardavam na fila para entrar no ônibus, elas não souberam dizer se outras meninas também foram violentadas nessa mesma noite.

Ainda em depoimento, as jovens disseram que são da cidade de Itaberaba (distante 65 km de Ruy Barbosa) e viajaram com uma prima maior de idade. As meninas também contaram que enquanto uma delas foi violentada por dez homens, a outra teria sido estuprada apenas por Dudu.

As mães das meninas, ainda de acordo com o delegado Marcelo Cavalcante, estiveram na delegacia e afirmaram não ter conhecimento que as garotas haviam viajado. Elas já retornaram para casa.

Inocência - De acordo com a mãe de Dudu, Tânia Santana, que esteve na delegacia nesta segunda-feira, o caso é um absurdo. Ela diz não acreditar na versão das meninas e afirma que a índole do filho não permitiria que ele tomasse uma atitude dessas. "A verdade vai vir à tona quando ele puder falar", afirma.

Em nota enviada na tarde desta segunda à imprensa, a Polícia Militar da Bahia informou que o soldado acusado de participar do estupro está custodiado na Coordenadoria de Custódia Provisória (CCP) da PM, que fica no Batalhão de Choque em Lauro de Freitas.

A reportagem de A TARDE tentou por várias vezes falar com o proprietário da banda de prenome Sacramento, mas ele atendia as ligações e avisava que não podia falar. Ele ficou de retornar a ligação, o que não foi feito até o fechamento desta matéria.

O laudo com o resultado dos exames das adolescentes deve ficar pronto no prazo máximo de 30 dias. Caso sejam condenados, os responsáveis pelo crime podem pegar de 8 a 12 anos de prisão.

