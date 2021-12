VLT será estendido para cidades da Região Metropolitana

O governador Rui Costa anunciou nesta sexta-feira, 9, que estenderá a implantação do sistema de Veículo Leve sobre Trilhos (VLT) à Região Metropolitana de Salvador (RMS).

"Nessa segunda etapa, que já estará incluída na licitação do VLT, iremos requalificar a linha férrea já existente nos municípios da região metropolitana. Com isso, vamos facilitar a mobilidade das pessoas, colocando a Bahia entre os estados mais modernos e de melhor infraestrutura. Este avanço aumenta o nosso poder de atração para novas empresas e novos investimentos, o que significa mais empregos", destacou Rui, em visita ao Anel Viário de Candeias nesta manhã.

Infraestrutura

O Anel Viário de Candeias cria uma nova ligação entre a BA-522 e BR-324 e está com 60% das obras concluídas. Os veículos pesados, principalmente os que saem ou chegam à Refinaria Landulfo Alves, serão os principais usuários da nova via.

A expectativa é que a nova construção facilite o transporte para cerca de 780 veículos pesados por dia trafeguem pelo local. Com mais de 13 quilômetros de extensão, o novo anel viário em Candeias recebeu investimentos na ordem de R$ 30 milhões e atenderá cerca de 175 mil moradores, também de outras cidades, como Madre de Deus e São Francisco do Conde.

O anel viário começa no viaduto Via Maré, na BR-324, depois cruza a BA-522 e termina na rodovia BA-523, próximo ao Trevo de Madre de Deus e do Hospital de Candeias.

